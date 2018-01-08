Из дома депутата выкрали оружие. Милиция возбудила дело

Неизвестные украли два охотничьих ружья из дома депутата парламента от фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядина Жамалдинова в Ноокатском районе Ошской области. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Жамалдинов сообщил радио «Азаттык», что 5 января в его дом в Ноокатском районе Ошской области проникли неизвестные и украли два охотничьих ружья.

«Это самое обычное оружие для охоты. Есть лицензия, разрешительные документы, официально оно зарегистрировано на меня», — сказал он.

По словам депутата, его дом в Ноокатском районе временно пустовал и о краже он узнал от своего брата. Жамалдинов добавил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением.

В милиции Ошской области журналисту Kloop.kg сообщили, что по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.