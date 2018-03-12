Чиновники присвоили 3,9 млн сомов при строительстве детского сада — возбуждено дело

Ошская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного присвоения денег и завышения стоимости строительства детского сада. Чиновники причинили государству ущерб в размере 3,9 млн сомов.

Надзорный орган выяснил, что сотрудники Управления капитального строительства Ошской области заключили контракт с компанией «Э.Н.» на строительство детского сада в селе Акжар в Ошской области на сумму в 20,6 млн сомов.

Однако при строительстве здания чиновники и компания-застройщик завысили стоимость работ на 3,9 млн сомов. Таким образом, детский сад так и не был достроен к установленному сроку.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Служебный подлог», «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение и растрата вверенного имущества».

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