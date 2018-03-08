Чолпон-Ата: Мэрия переплатила 1,3 млн сомов за строительство детского сада — возбуждено дело

Прокуратура Иссык-Кульского района возбудила уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Чолпон-Аты. Их подозревают в том, что они переплатили более 1,3 млн сомов за расходы при строительстве детсада.

Прокуратура Иссык-Кульского района выяснила, что при строительстве детского сада мэрия Чолпон-Аты должна была заплатить за накладные расходы 6,7 млн сомов.

Однако сотрудники городской мэрии заплатили 8,13 млн сомов, тем самым, причинив ущерб государству в 1,3 млн сомов.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключения контракта вопреки интересам Кыргызстана».

Ведется следствие.