Материал подготовлен в партнерстве с «Коалицией за Равенство», которая борется с дискриминацией и продвигает соблюдение прав человека.
Феминизм — что это?
Во многом феминизм воспринимается как борьба за права женщин. Однако это определение не совсем точное. Феминизм — это борьба за равенство и равноправие между мужчинами и женщинами. То есть, это справедливое требование женщинами таких же прав и отношения со стороны общества, какими обладают мужчины.
Разве женщин в Кыргызстане притесняют — они же равны с мужчинами?
В Кыргызстане складывается ошибочное представление, что это равенство и так есть — женщины могут выбирать те же самые профессии, что и мужчины, получать образование и одеваться так, как они хотят. В стране даже существует закон о государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин.
Но, к сожалению, этого недостаточно.
Мужчины по-прежнему доминируют над женщинами во всех сферах жизни в Кыргызстане: политической, социальной и экономической. Например, нынешний созыв парламента на 85% состоит из мужчин — иными словами, интересы женщин в парламенте представляют всего 18 депутаток.
Женщин в Кыргызстане часто похищают для принудительного вступления в брак, оправдывая это обычаями и традициями (ала качуу). На пострадавшую часто давят свои же родственники, которые уговаривают девушек остаться в семье похитителя и не жаловаться в милицию. Да, похищение карается законом (от 5 до 7 лет лишения свободы), но милиция редко проявляет интерес в расследовании таких случаев.
Если говорить о женщинах как о лидерках, то история Кыргызстана действительно помнит женщин, которые в сложные для страны годы брали на себя ответственность за судьбу страны. Но процесс принятия решений в Кыргызстане все еще во многом остается за мужчинами. Один из недавних примеров — заявление влиятельного топ-менеджера и мецената Бабура Тольбаева, который назвал женское лидерство «хренью» и сравнил феминизм с терроризмом. Из уст Тольбаева — который может быть для кого-то примером успешного человека — эти слова звучат как минимум безответственно.
Окей, так что нужно феминисткам?
Еще раз — равных прав и отношения со стороны общества. Например, в Кыргызстане (и не только) девочек воспитывают покладистыми и скромными, а мальчиков наставляют на достижение целей и лидерство, хотя такой подход к воспитанию с самого детства закладывает несправедливость и неравенство. Как следствие, общество больше одобряет женщин, показавших себя в качестве хороших матерей и жён, чем тех, кто поставил в приоритет построение карьеры или творчество.
Феминизм поднимает важные вопросы представленности женщин в обществе. Попытайтесь вспомнить, сколько женщин в политике и духовенстве вы знаете? А сколько женщин-писательниц, художниц и ученых по сравнению с количеством мужчин в этих сферах? Согласитесь, что их гораздо меньше, чем мужчин.
Феминизм анализирует и критикует сложившиеся убеждения о женщинах, давая им больше пространства, чтобы начать говорить, действовать и принимать решения за себя и в своих интересах. А это очень важно.
Если так хочется равных прав, пусть идут в армию и работают в шахтах. Равенство же!
Классический аргумент. С одной стороны, с ним не поспоришь — если феминистки борются за равенство, то они должны служить в армии или выполнять тяжелый «мужской» труд. Но давайте разберемся в ситуации чуть глубже.
Феминистки считают, что армии и военных структур не должно быть вовсе. По их мнению, армия — это сугубо патриархальная структура и институт насилия, который колонизирует, угнетает и выстраивает отношения с четкой иерархией, где одна группа людей должна подчиняться другой.
Но если все же изучить опыт службы женщин в армии, то получится плачевная ситуация — женщин редко повышают в званиях, они редко добиваются высоких чинов, а в закрытых условиях армейского быта до них домогаются собственные сослуживцы-мужчины.
А что с шахтами? Дело в том, что среди женщин есть много желающих по разным причинам пойти в ту профессию, которая считается сугубо «мужской». Но во многих странах, в том числе и в Кыргызстане, есть список запрещенных для женщин профессий.
В Кыргызстане это достаточно обширный перечень профессий, на которых женщинам в связи «с вредными и (или) опасными условиями труда» запрещено работать. В докладе Всемирного банка «Женщины, бизнес и право» было сказано, что женщинам в Кыргызстане запрещено работать монтажницами, горнорабочими, асфальтобетонщицами и машинистками.
Так как же быть, когда с обеих сторон на женщин идет давление?
С одной стороны твердят идти работать на шахту, если требуешь равенства, а с другой — запрещают работать на шахте, потому что организм слабее и не выдержит нагрузок, и женщина может подорвать своё здоровье, а значит не сможет родить. Предположим даже то, что женщина смогла устроиться на «мужскую» работу — её там, как и в армии, ждут домогательства, угрозы изнасилования и неприятные комментарии и шутки со стороны мужчин.
Ситуация почти безвыходная.
Правда, что все феминистки агрессивные и ненавидят мужчин?
Нет, сам вопрос поставлен неправильно.
Во-первых, давайте определимся с тем, что внутри самих феминисток есть несколько движений, и стричь всех под одну гребенку — неправильно.
Во-вторых, ненависть и агрессия может и есть, но они направлены не против мужчин, а против патриархата и мизогинии — защитниками мужского доминирования в обществе и сторонниками притеснения женщин могут быть не только мужчины, но и сами женщины.
Это правда, что большинство феминисток — страшные лесбиянки с волосатыми подмышками?
В феминизме есть несколько направлений, которые касаются отношения к внешнему виду его сторонниц. Если коротко, то все не так однозначно — у разных феминисток свои предпочтения.
Например, существуют такие направления как поп-феминизм и lipstick-феминизм, среди которых есть звезды мировой величины, такие как Бейонсе. Они утверждают, что, пользуясь косметикой, надевая каблуки и украшая себя, женщины делают это для себя, а не для мужчин. Сторонницы такого подхода считают, что «выглядеть хорошо» — это их «свободный выбор» вне рамок патриархальных установок, и что они обретают силу и политическую власть, когда пользуются косметикой и всячески украшают себя.
Идеи поп-феминизма и lipstick-феминизма встречают сопротивление со стороны радикальных феминисток, которые видят в косметике, удалении волос с тела, каблуках или определенной одежде давление со стороны патриархальной культуры.
Они считают, что женщины стараются выглядеть так, чтобы соответствовать мужским представлениям о красоте, а не так, как сами того хотят. Идея радикального феминизма в отношении внешнего вида заключается в том, чтобы отказаться от любых путей выглядеть красиво в мужском понимании этого слова. Таким образом феминистки хотят избавиться от восприятия женщины как объекта для услаждения мужского взора.
Что за движения внутри феминисток?
Движений на самом деле много, так как феминизм — это не одна единая идеология.
Например, существуют исламский феминизм, интерсекциональный феминизм, постколониальный феминизм, либеральный феминизм, анархо-феминизм, радикальный феминизм и лесбосепаратизм.
У каждого движения своя история и причины возникновения, но так или иначе, они связаны с волнами феминизма — первой, второй и третьей — которые охватывали мир в разное время.
Первая волна зародилась в конце XIX — начале XX века с движением суфражисток. В те времена на повестке стоял вопрос предоставления женщинам права голоса и обеспечения достойных условий труда.
Вторая волна началась в конце 1960-х годов и продолжалась вплоть до конца 80-х. Она вылилась из первой волны — феминистки стали осознавать, что между культурным, политическим и социальным насилием есть взаимосвязь. С этой же волной пришло понимание, что насилие есть абсолютно во всех сферах жизни.
В то же время был придуман слоган «Личное — это политическое», который означал, что все женские практики — от бритья подмышек до вопросов сексуальной жизни — имеют глубокий корень в патриархальной культуре. В связи с этим феминистки начали критиковать порнографию и гетеронормативность и подняли на обсуждение темы абортов, гомосексуальности, психологического насилия и восприятия собственного тела.
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Третья волна вышла из движения афроамериканцев за свои права в США в начале 90-х годов. Под критику попали привилегированные белые западные феминистки — за то, что не включали в обсуждение проблемы цветных женщин, когда изучали и анализировали опыт женского угнетения, а исходили из собственного опыта.
Афроамериканские феминистки считали важным учитывать в борьбе за равенство аспекты расы, происхождения и культурных особенностей. Третья волна принесла еще больше течений, например, таких, как квир- и трансфеминизм, которые пытаются уйти от привычного бинарного деления людей на мужской и женский пол и гендер и защищают права трансгендеров.
Насколько феминизм и религия совместимы?
Разные направления феминизма по-своему смотрят на этот вопрос.
Например, сторонницы радикального феминизма считают, что религия и феминизм несовместимы. Они утверждают, что большинство существующих религий поддерживают принижение женщин по отношению к мужчине, а женщину считает «грязным» и «дьявольским» созданием.
Но есть такое направление, как, например, исламский феминизм. Его приверженки считают, что Коран говорит об изначальном равенстве мужчины и женщины, а большинство течений ислама интерпретируют его в пользу мужского доминирования.
Зачем мужчинам поддерживать феминизм?
Мужчины — как часть патриархальной системы — стали заложниками стереотипов, с которыми их воспитывают с детства. Они же от этих стереотипов страдают, когда не могут им соответствовать. Общество ограничивает мужчин в свободе выбора, подталкивая заниматься «мужскими» делами или увлечениями, или навязывает какие-то обязательства только потому, что «ты же мужик», или «чё как не пацан?»
Феминизм в основном борется с такими стереотипами в отношении женщин («ты же девочка»), но во многом и критикует такое же отношение к мужчинам.
Конечно, мужчинам может нравиться поддерживать существующее положение вещей, потому что они сохраняют власть, а это выгодно для них. Но надо понимать, что патриархат поощряет насилие в обществе, и как минимум несправедлив в отношении женщин. Феминизм же — это не борьба против мужчин, а борьба за равноправие и одинаковое отношение и восприятие со стороны общества, от чего выигрывают и женщины, и мужчины.
Может ли мужчина быть феминистом?
Здесь тоже все зависит от течений феминизма.
Существует, например, либеральный феминизм, который подразумевает, что мужчины наравне с женщинами должны участвовать в борьбе за права женщин, и что мужчин так же можно называть феминистами.
Радикальные феминистки утверждают, что мужчины не могут быть феминистами, потому что они не представляют собой угнетенный класс женщин (в радикальном феминизме борьба между мужчинами и женщинами рассматривается с точки зрения классовой борьбы — это отсылка к Марксу и его понятию борьбы классов). По их мнению, возглавлять борьбу за права женщин должна только сама женщина.
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В первую очередь надо проявить тактичность. Не следует задавать вопросы на травмирующие темы (насилие, домогательства, внешность), а также настойчиво требовать от девушки ответить, почему она поддерживает феминизм. Феминисток утомляют заведомо издевательские вопросы о феминизме, когда собеседник требует на них серьезно ответить.
Для феминисток (да и для девушек в целом) неприемлемы шутки про изнасилования и домогательства — многие переживали подобный опыт, и такие вопросы могут вызвать неприятные воспоминания.
Судить остальных, исходя из своего опыта, тоже не стоит. У каждой женщины свой пережитый опыт, все переживают и реагируют тоже по-разному. Не надо обобщать и говорить, что «я смог, значит и ты сможешь» — это выставит вас не в лучшем свете, потому что обесценит опыт другого человека.
На самом деле, так стоит обращаться не только с феминистками, но и со всеми женщинами в целом.
Что могут сделать мужчины, которые хотят помочь феминисткам?
Во-первых, стоит задуматься над собой и своим положением в обществе — осознать все те привилегии, которые дает патриархальное общество, и перестать ими злоупотреблять во всех отношениях.
Во-вторых, можно устраивать собственные программы для мужчин по борьбе с насилием и всячески объяснять всем, что такое гендерное насилие.
В-третьих, не указывать, что и как делать феминисткам, потому что мужчина не переживал тот печальный опыт, с которым сталкиваются женщины — насилие, домогательства, дискриминацию. А это значит, что он не может говорить от лица феминисток, но может, конечно же, помогать и поддерживать их.
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