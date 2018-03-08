В компании «Электрические станции» пояснили, что закон об электроэнергии позволяет модернизировать ТЭЦ Бишкека без проведения тендера. После произошедшей на станции аварии, депутаты парламента потребовали расследовать проведение модернизации ТЭЦ без тендера.

Представители «Электрических станций» заявили изданию «Тазабек», что они «законно» провели модернизацию на бишкекском ТЭЦ.

«Компетентные государственные органы вправе без объявления тендера осуществлять строительство крупных электроэнергетических производственных мощностей в соответствии с Национальной энергетической программой», — приводит слова компании «Тазабек».

Ранее выяснилось, что правительство заключило соглашение с китайской компанией TBEA на модернизацию ТЭЦ Бишкека без проведения тендера, а также компания не предоставила технико-экономическое обоснование и детальный бюджет.

Парламентарий Кожобек Рыспаев заявлял, что печати и подписи были поставлены на технико-экономическом обосновании уже после заключения соглашения.

«Я выступал против заключения соглашения с ТВЕА. Я тогда говорил, что привлекли частную компанию без технико-экономического обоснования проекта, а это противоречит международным положениям. Несмотря на то, что ТЭЦ уже реконструирована, мы до сих пор не получили отчет», — сказал Рыспаев.

После этого депутаты создали парламентскую комиссию для изучения затрат на модернизацию бишкекской ТЭЦ — она обошлась в 386 млн долларов. Эти деньги в качестве кредита выдал Китай и Кыргызстан должен вернуть их в течение 20 лет.

Авария произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с электричеством и подачей горячей воды.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

Правительство пообещало принять «жесткие меры» к виновным — ГКНБ уже арестовал экс-заместителя гендиректора компании «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора Алмаза Жусупбекова.

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