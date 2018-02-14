Власти объявили, что, по предварительным причинам, авария на ТЭЦ Бишкека в конце января произошла из-за несогласованности действий персонала станции при ликвидации аварии, неготовности оборудования и здания к холодам, а также из-за задержки включения третьего энергоблока.

Межведомственная комиссия выяснила, что сотрудники ТЭЦа не смогли вовремя определить сбой оборудования и устранить неполадки — каждый цех теплоэлектросети работал самостоятельно.

«Персонал каждого цеха действовал самостоятельно, не было общей координации действий оперативного персонала, согласно требований инструкции по ликвидации аварии», — говорится в сообщении комиссии.

Проверка показала, что еще одной причиной аварии на ТЭЦ стала неготовность оборудования и зданий теплоэлектросети к -30 градусам мороза. При этом комиссия выяснила, что руководство ТЭЦ предупреждало об аномальном похолодании и о принятии мер по предотвращению аварии.

«В работе ТЭЦ Бишкека были допущены грубейшие нарушения требований правил, руководящих документов и функциональных обязанностей должностными лицами “Электрических станций”, приведшие к аварийным отключениям оборудования, отвечающего за подачу тепла на ТЭЦ», — говорится в отчете комиссии.

Что случилось на ТЭЦ? (подробно)

Комиссия обнаружила, что датчики уровня воды, на вышедшем из строя котле, замерзли, и показания не соответствовали фактическим значениям, в то время как манометры насосов оказались завоздушены.

Дальше ситуация усугубилась тем, что замерзли наружные импульсные трубки, контрольно-измерительные приборы и автоматика на отключенном котлоагрегате.

После отключения из котла слили воду, но в некоторых трубах осталась вода, которая замерзла, из-за чего трубы дали трещину. При устранении трещин, вода сливалась и заливалась обратно в трубы, а сотрудники ТЭЦа открытым огнем растапливали скопившейся в трубах лед.

Также 26 января, в день аварии на ТЭЦ, не включили третий котлоагрегат, хотя он был полностью заполнен водой. Котлоагрегат не запустили из-за отсутствия достаточного количества химобессоленной воды необходимой для его работы.

Запуск котлоагрегата отложился из-за того, что специалистам понадобилось время на наполнение котла водой — его объем составляет 240 тонн.

«Третий блок был включен в работу 30 января 2018 года, нормальный режим работы ТЭЦ города Бишкек был восстановлен 2 февраля 2018 года», — сообщила комиссия.

Авария на ТЭЦ

Авария произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить на пятый день после аварии.

По итогам работы комиссии правительство должно будет озаботиться тем, чтобы подобные аварии не повторились в будущем, наказать виновных и учесть пожелания депутатов парламента, высказанные во время заседания 31 января.

В комиссию вошли депутаты от каждой фракции, несколько министров, мэр Бишкека, главы некоторых госорганов и независимые эксперты — всего 28 человек.

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