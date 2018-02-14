Бывший советник Бабанова стал представителем президента в парламенте

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил своим полномочным представителем в парламенте Курманбека Дыйканбаева, который до января 2018 года был советником Омурбека Бабанова.

Указ о назначении Дыйканбаева президент подписал 14 февраля. Полпредом главы государства до этого был Молдакун Абдылдаев.

До 19 января 2018 года Дыйканбаев был советником на общественных началах экс-кандидата в президенты и бывшего лидера фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова.

До этого Дыйканбаев был депутатом парламента V созыва от фракции «Республика» с 2011 по 2015 годы.

Омурбек Бабанов на президентских выборах в октябре 2017 года был одним из главных оппонентов провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. В итоге, Бабанов проиграл на выборах и покинул страну, объяснив это «лечением» за границей.

После этого генпрокуратура возбудила против Бабанова уголовное дело за «призывы к межнациональной розни».

Политик назвал уголовное дело «произволом со стороны правоохранительных органов» и заявил о своем уходе из политики — он отказался от своего депутатского мандата и должности лидера фракции «Республика-Ата Журт».