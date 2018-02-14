Минздрав не принял подаренные 15 карет скорой помощи из-за «дефектов»

Министерство здравоохранения не приняло подаренные немецким банком 15 машин скорой помощи из-за дефектов: некоторые машины не имели нужного медицинского оборудования, а их высота ниже требуемой нормы. Общая стоимость машин составила 1,18 млн евро.

Пресс-секретарь минздрава Елена Баялинова сообщила журналисту Kloop.kg, что 15 машин не соответствуют стандартам, а их дефекты влияют на качество оказания скорой помощи.

«Речь идет о дефектах, не просто, что там дверца сломана, а о том, что высота машин не соответствует норме, там не подключены медицинские аппараты. Это не просто дефекты, что машина поцарапана, а речь идет о том, что они касаются спецификации этих машин, предназначенных для оказания экстренной помощи», — сказала она.

По ее словам, минздрав не принял эти машины и сейчас ведет переговоры с поставщиком с требованием устранить дефекты.

«Минздрав в качестве урока показывает всем международным организациям, которые пытаются помочь Кыргызстану, что все-таки нужно очень строго и ответственно подходить к своим поставкам», — сказала Баялинова.

Общая стоимость подаренных машин составила 1,18 млн евро. Реанимобили предоставил Кыргызстану Немецкий банк реконструкции и развития KFW по проекту «Экстренная медицина».

Баялинова также написала в фейсбуке, что согласно договору эти машины должны были доставить в Кыргызстан еще до 22 июля 2017 года. Однако, получить их удалось только через полгода.

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