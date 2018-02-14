Билет за грёзами «Фрунзе — Пинар-дель-Рио». Как советская учительница уехала за принцем на Кубу

Мне предлагали остаться на Кубе. В принципе, хорошие перспективы были устроиться в Гаване, но я такой человек — если я приняла решение, то меня остановить уже очень трудно.

Вернулась я в августе 1995 года в Бишкек с одним чемоданом, набитым продуктами: ром, вино, ликеры, желе, сладости из кокоса. Тяжело было вернуться в незнакомое государство — когда я уезжала, был еще Советский Союз. Первое время было трудно, потом адаптировалась, устроилась на работу.

Елена Литовская. Фото: Светлана Зеленская для Kloop.kg

В 2001 году Карлос стал писать письма. Это где-то через шесть лет после того, как я уехала

Написал, что стал верить в бога, ушел от жены, но она его обчистила. Сейчас живет у мамы — она сказала, что если бы была Лена, то с ним такого бы не случилось. Писал, что ждет. Письма были большие, писал по-русски. Практически каждую неделю я их получала, наверное, в течение полугода.

Сначала я ему отвечала. Пишу и реву, и мама ревет. Потом мама сказала: «Лен, ты надрываешь себе сердце, заканчивай это дело». Тогда я написала, что все — и больше не отвечала.

Я понимаю, что мне туда не надо ехать, потому что у меня Куба связана только с нехорошими воспоминаниями: его предательство, подруги предательство, плохая жизнь. Мне хочется посмотреть еще раз, страна же очень красивая, но боюсь, что если я туда приеду и начну все вспоминать, то опять буду сильно расстраиваться.

Перед тем, как улететь, я своему бывшему мужу сказала: «У меня ты жил, как у Христа за пазухой. Мама с тебя пылинки сдувала, а ты меня обобрал и такую жизнь устроил. Бог тебя накажет — тебя и твой мотоцикл. Ты почувствуешь, что значит предавать так человека, который тебя любил». В результате так и случилось. Он пьяный сел на мотоцикл и врезался в грузовик. Мотоцикл — в блин, а он остался инвалидом и теперь ходит с большим трудом.