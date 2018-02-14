Бишкек: Сторонники политиков, объявивших голодовку, провели акцию протеста у парламента

Гражданские активисты и родственники осужденных политиков Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова вышли на акцию протеста к зданию парламента. Они требовали отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, а также прекращения гонений власти против оппозиционеров и гражданских активистов.

Митинг у здания парламента прошел 14 февраля. К зданию Жогорку Кенеша пришли более 20 человек, среди которых были гражданские активисты Рита Карасартова и Эдиль Байсалов, а также близкие заключенных Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова.

Собравшиеся требовали отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева и скандировали «Сегизбаев, кетсин!», «Сегизбаев — отец коррупции» и «Свободу политзаключенным!».

Около двух часов дня один из участников митинга заявил, что в аппарате президента готовят разъяснения по вопросу политзаключенных, а сотрудники отдела в скором времени выйдут к митингующим. Однако сотрудники из аппарата президента перед собравшимися так и не появились.

Активист Эдиль Байсалов в разгворе с журналистом Kloop.kg сказал, что акция протеста организована, так как люди «исчерпали возможности наладить диалог с представителями власти».

Байсалов назвал решение суда по делу оппозиционеров Карыбекова, Асанова и Кадырова «смертной казнью».

«Если человека осуждают на 15-20 лет по придуманным политическим мотивам, то между этим решением и смертной казнью, нет разницы», — заявил Байсалов.

Супруга заключенного Эрнеста Карыбекова — Венера — в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщила, что у осужденных политиков ухудшилось состояние здоровья из-за голодовки.

«Мы беспокоимся за здоровье наших мужей и ждем реакции от представителей властей. Поэтому мы вышли на акцию протеста», — сказала Карыбекова.

Заключенных оппозиционеров 13 февраля навестил депутат парламента Жанар Акаев. После визита к заключенным, Акаев заявил, что состояние здоровья Бектура Асанова «особенно тяжелое».

Однако пресс-секретарь госслужбы исполнения наказаний Александр Никсдорф сказал журналисту Kloop.kg, что высказывание Акаева — это его «личное восприятие».

«Наши медики, которые основываются на показаниях анализов, говорят, что состояние у всех трех удовлетворительное. Они также говорят, что несколько слабее выглядит Бектур Асанов — у него есть определенная слабость», — отметил пресс-секретарь.

В апреле 2017 года Первомайский райсуд Бишкека осудил оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова и признал их виновными к подготовке к «насильственному захвату власти».

Районная инстанция приговорила Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Эрнесту Кадырову дали 20 лет тюрьмы.

В конце января осужденные политики объявили голодовку. Они требуют отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, так как считают, что глава Госкомитета оказал влияние на решение суда.

8 февраля Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе. Осужденные политики продолжают голодовку.

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