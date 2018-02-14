Коттедж Джакуповой выставили на торги для погашения долга Атамбаеву

Октябрьский райсуд Бишкека выставил коттедж правозащитницы Чолпон Джакуповой на торги для выплаты трех миллионов сомов в качестве моральной компенсации экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Имущество Джакуповой находится на Иссык-Куле.

Судья Кымбат Архарова 14 февраля удовлетворила заявление представителя Атамбаева о выставлении коттеджа Чолпон Джакуповой на торги.

Судебное заседание о выставлении на продажу ⅓ части квартиры соучредителя издания «Заноза» Нарына Айыпа, которого суд также признал виновным в оскорблении чести и достоинства Атамбаева, перенесли на 22 февраля.

Джакупова должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, а Нарын Айып 9 млн сомов.

Еще один со-учредитель «Занозы» Дина Маслова, проходящая по этому же делу, должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, однако у нее нет имущества, которое суд мог бы выставить на торги.

Ранее Джакупова, Айып и Дина Маслова предлагали суду выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Однако суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.

Суды против «Занозы»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» в начале марта 2016 года.

Атамбаев посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

На своей ежегодной летней пресс-конференции в августе 2017 года Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту 27 млн сомов. Также 3 млн сомов должна выплатить Атамбаеву Джакупова как соответчик.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.

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