Атамбаев потребовал выставить на торги имущество Джакуповой и Айыпа

Представитель экс-президента Алмазбека Атамбаева потребовал выставить на торги имущество правозащитницы Чолпон Джакуповой и соучредителя издания «Заноза» Нарына Айыпа. Джакупова должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, а Айып 9 млн сомов за «оскорбление его чести и достоинства».

Джакупова и Айып получили копии заявления 13 января. На торги требуют выставить коттедж на Иссык-Куле, который принадлежит Джакуповой, и ⅓ часть квартиры, находящейся в собственности у Нарына Айыпа. Суд пока не рассмотрел это заявление, на какое число назначено заседание, пока неизвестно.

Айып сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что основная цель представителей Атамбаева — открыть на него уголовное дело за «злостную неуплату» долга экс-президенту.

«Какой дурак будет покупать одну треть квартиры, где общая кухня и санузел? Цена упадет, за сто сомов продадут и скажут, что я должен еще 8,9999 млн сомов. Вот такой маразм. Лишь бы довести до того, что я не могу выплатить, и открыть уголовное дело за злостное уклонение от исполнения судебного решения», — сказал он.

Ответчики предлагали суду выплачивать деньги Атамбаеву ежемесячно, отдавая 50 процентов от зарплаты. Однако суд посчитал, что они должны выплатить всю сумму единовременно.

«У кого есть такие деньги? Все логически идет к тому, что человек злостно не платит, хотя я ничего злостного не совершал, никуда не убегал, не выезжал, на все суды приходил», — сказал Айып.

Кроме Айыпа и Джакуповой, ответчиком по искам Атамбаева также проходит соучредитель издания «Заноза» Дина Маслова и юристы оппозиционной партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз и Таалыйкуль Токтакунова.

Маслова должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов, однако у нее нет имущества, которое суд мог бы выставить на торги.

Азиз и Токтакунова должны Атамбаеву в общем 10 млн сомов, на их счета суд наложил арест.

Суды против «Занозы»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» в начале марта 2016 года.

Атамбаев посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

На своей ежегодной летней пресс-конференции в августе 2017 года Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту 27 млн сомов. Также 3 млн сомов должна выплатить Атамбаеву Джакупова как соответчик.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.

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