Активисты начали сбор средств, чтобы «Заноза» могла выплатить компенсацию Атамбаеву

Комитет защиты свободы слова начал краудфандинговую кампанию, чтобы издание «Заноза» (сейчас Kaktus.Media) могло выплатить многомиллионную моральную компенсацию экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Глава Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов сообщил журналисту Kloop.kg, что они собирают средства для издания через электронный кошелек «Элсом».

Эти деньги пойдут на погашение долга соучредителей издания Дины Масловой, Нарына Айыпа и правозащитницы Чолпон Джакуповой, а также самого издания перед Атамбаевым.

«Дина Маслова, Нарын Айыпа и Чолпон Джакупова представляли интересы гражданского общества и когда их начинают гнобить, то мы им поможем от лица гражданского общества. Когда они нуждаются в поддержке общества, народ не должен оставаться в стороне», — сказал Турдукулов.

Соучредитель издания Дина Маслова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что кампания по сбору средств, которую начал Комитет защиты свободы слова, согласована с ними.

«Это инициатива Комитета по защите свободы слова, но мы с ними в контакте, они собирают деньги для нас. Разные организации пытаются каким-то образом нам помочь через разные платформы», — сказала она.

По ее словам, само издание также готовит краудфандинговую кампанию, но пока есть препятствия.

«Мы сейчас решаем вопрос с банковскими счетами, потому что наши счета арестованы. Мы ищем прозрачную партнерскую организацию, через которую пойдет основной краудфандинг», — сказала Маслова.

Деньги можно перечислить на электронный кошелек «Элсом» по номеру 0555750882.

Ранее суд отказал Дине Масловой, Нарыну Айыпу и Чолпон Джакуповой выплачивать компенсацию Атамбаеву в рассрочку.

Иски президента против «Занозы»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» в начале марта 2016 года.

Атамбаев посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

На своей ежегодной летней пресс-конференции Атамбаев в августе заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту 27 млн сомов. Также 3 млн сомов должна выплатить Атамбаеву Джакупова как соответчик.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.