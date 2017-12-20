МЧС: Количество жертв от чрезвычайных ситуаций увеличилось в три раза по сравнению с 2016 годом

За первые 11 месяцев 2017 года в чрезвычайных происшествиях погибли 134 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество жертв выросло в три раза.

МЧС опубликовала информацию о жертвах 20 декабря. Согласно статистике, больше всего кыргызстанцев погибло в таких категориях чрезвычайных происшествий как крупные ДТП, авиакатастрофы и оползни.

Под «крупными дорожно-транспортными происшествиями» МЧС понимает аварии, в которых погибли, как минимум, три человека или пострадали более 10.



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За первые 11 месяцев 2017 года в таких дорожных инцидентах погибли 52 человека, а в аналогичный период 2016 года — 22.

Следующие две категории, унесшие жизни большого количества людей — авиапроисшествия и оползни — связаны с катастрофами, к которым было привлечено особое внимание со стороны общественности.

В частности, это падение самолёта на село Дача-Су возле аэропорта «Манас» и оползень, сошедший в Узгенском районе Ошской области. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, а происшествие в Узгене унесло жизни 24 человек.

Наибольший материальный ущерб за первые 11 месяцев 2017 года нанесла авиакатастрофа в Дача-Су — более 187 млн сомов. Следом идет серия селей в Баткенской области — ущерб от природных бедствий составил 135 млн сомов.

Общий материальный ущерб за 11 месяцев 2017 года оказался не существенно ниже аналогичного периода в 2016 году — 965 млн сомов против 1 млрд сомов.