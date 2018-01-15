Защита депутата Исаева обжаловала приговор

Адвокаты депутата от партии «Кыргызстан» Канатбека Исаева обжаловали приговор в Бишкекском горсуде. 4 января Исаева приговорили к 12 годам колонии за составление фиктивных договоров и незаконную продажу госимущества. Однако по амнистии срок депутату сократили до 9 лет.

Юристы Канатбека Исаева обжаловали приговор 12 января. Они посчитали решение суда необоснованным.

4 января Первомайский суд Бишкека признал Исаева виновным в проведении незаконного тендера на строительство автостанции в Токмоке. Исаев был мэром города в период с 2008 по 2010 годы.

Адвокат депутата Бакыт Осмоналиев заявил, что дело его подзащитного состоит из «фантазии следователей».

Сам Исаев посчитал, что уголовное дело против него имеет «политическую подоплеку».

«К сожалению, на сегодня судебная система работает под диктовку “Белого дома”. Все рано или поздно ответят, придет время, и все судьи ответят за свои деяния», — сказал Исаев.

Обвинения против Исаева

Уголовные дела против Исаева, которые касались его деятельности на посту мэра Токмока, возбудили еще в 2010-2011 годах. Однако в 2010 году Исаев стал депутатом парламента и получил иммунитет — следователи ГКНБ не смогли его допросить, поэтому некоторые дела были приостановлены.

Не согласившись с поправками в Конституцию, в 2016 Исаев покинул место лидера партии «Кыргызстан», а уже весной 2017 года против него возобновили уголовное дело 2011 года по статье «Коррупция». Касалось оно незаконного тендера на строительство автостанции.

Летом 2017 года ГКНБ обвинило Исаева в незаконной продаже здания государственной библиотеки по заниженной цене. Это уголовное дело на Исаева было возбуждено еще в 2010 году, но его потеряла Чуйская областная прокуратура — ГКНБ и Генпрокуратура смогли восстановить материалы дела.

Исаева также обвиняли в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов и в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

В сентябре 2017 года, накануне президентских выборов, Исаева обвинили в подготовке насильственного захвата власти — это дело рассмотрят до конца января 2018 года.

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

Бабанов заявил, что депутата задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником. Сам Бабанов проиграл на выборах провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову.

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