Съезд СДПК перенесли на февраль (точная дата неизвестна)

Общереспубликанский съезд провластной социал-демократической партии перенесли во второй раз. Ожидается, что он пройдет в конце февраля. На съезде должны утвердить кандидатуру Алмазбека Атамбаева в качестве лидера партии.

Член политсовета СДПК и депутат парламента Марат Аманкулов сообщил «АКИпресс», что общереспубликанский съезд СДПК перенесли на конец февраля. По его словам, точная дата съезда пока неизвестна.

«Политсовет еще не встречался. Сейчас идут подготовительные мероприятия и, мое личное мнение, что съезд может пройти где-то в конце февраля», — сказал он.

Аманкулов сказал, что на съезде обсудят только один вопрос — выдвижение и избрание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева председателем СДПК.

Общереспубликанский съезд политобъединения по неизвестным причинам переносится во второй раз.

Первоначально съезд планировалось провести в конце декабря, однако руководитель аппарата президента Фарид Ниязов сообщил, что съезд переносится на январь.

Тогда же он заявил, что кроме Атамбаева иных кандидатов на пост главы СДПК среди партийцев нет.

«В СДПК нет других кандидатов. Количество кандидатов не ограничено, но социал-демократы едины во мнении — это Алмазбек Атамбаев. Других вариантов нет», — сказал тогда Ниязов.

Сам Атамбаев на своей итоговой президентской пресс-конференции 20 ноября 2017 года заявил о готовности идти в парламент в качестве лидера СДПК.

«На выборах, конечно, я не собираюсь потом стать председателем парламента или правительства и даже депутатом, но номером один, возможно я буду, потому что я убедился, что люди мне верят. Тем более хочу сам подобрать состав социал-демократов. В прошлый раз не особо вникал, о чем часто жалею», — заявил он.

Атамбаев возглавлял СДПК с момента ее регистрации в 1994 году. Однако в 2011 году он покинул пост председателя партии, став президентом страны.

Во время президентства Алмазбека Атамбаева никто не занимал пост лидера партии.

Депутаты провластной партии занимают 38 мест в Жогорку Кенеше, который состоит из 120 парламентариев.

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