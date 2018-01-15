Казахстан снизил тариф на транзитные перевозки из Кыргызстана в Россию

Казахстан начал применять пониженный тариф на транзитные перевозки по железной дороге через свою территорию из Кыргызстана в Россию. Тариф снижен более чем в два раза и составил 1820 долларов за вагон.

Государственная компания «Казахстан темир жолы» ввела сниженный тариф для транзитных перевозок из Кыргызстана в Россию.

Президент «Казахстан темир жолы» Оралхан Кулаков сообщил, что новый тариф на транзитные перевозки из Кыргызстана вводится досрочно.

По его словам, снижение стоимости должно было произойти только в середине августа, однако казахские власти приняли решение ввести новые тарифы с 10 января.

Кулаков сказал, что теперь перевозки от станции Луговая (Кыргызстан) до станции Илецк (Россия) в рефрижераторном вагоне обойдутся предпринимателям из Кыргызстана в 1820 долларов. Ранее тариф по этому маршруту составлял 5155 долларов.

По словам Кулакова, потери в 42 млрд тенге от снижения тарифа будут компенсированы ростом перевозок в три раза.

Однако Казахстан сохранит ветеринарный контроль провозимой продукции на госгранице, потому что у казахской стороны имеется ряд замечаний к Кыргызстану по итогам декабрьской инспекции.

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что новый тариф на транзитные перевозки снизит издержки при торговле между двумя странами.

«Решение правительства Казахстана стало еще одним шагом к формированию безбарьерного экономического пространства, позволяющего обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всей территории ЕАЭС», — заявила член коллегии ЕЭК Карине Минасян.

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