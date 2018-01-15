Аэропорт Оша временно приостановил работу из-за тумана

Международный аэропорт «Ош» приостановил прием и отправку местных и международных рейсов из-за густого тумана.

Пресс-секретарь международного аэропорта «Манас» Алия Курбанова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что с 00:30 15 января в аэропорту наблюдается густой туман. Прилеты и вылеты из аэропорта Ош временно приостановлены.

«В аэропорту Ош в ночь на 15-января начал появляться густой туман. Из-за плохой видимости, внутренние и международные рейсы временно задерживаются», — сообщила Курбанова.

По информации, размещенной на сайте аэропорта, кроме рейсов, вылетающих в Бишкек, из-за тумана также задерживаются вылеты в российские города — Москва, Санкт-Петербург и Раменское.

По словам Курбановой, самолеты, которые должны были утром 15-января приземлиться из Москвы и Иркутска в Оше, принял международный аэропорт «Манас» в Бишкеке.

Рейсы возобновятся как только туман рассеется и видимость восстановятся.

Аварии из-за тумана

В ошском аэропорту трижды происходили авиапроисшествия из-за сложных погодных условий.

В конце 2011 года самолет авиакомпании «Кыргызстан» пострадал во время жесткой посадки — тогда у самолета оторвалось шасси, отвалилось крыло, а само судно перевернулось после схода с взлетно-посадочной полосы и загорелось.

В результате происшествия 26 человек получили травмы, но жертв удалось избежать. Одной из причин аварии тогда назвали туман.

В марте 2015 года самолет компании «Эйр Манас» сошел со взлетно-посадочной полосы из-за сильного снегопада. Тогда также никто не пострадал.

В ноябре того же года со взлетной полосы сошел самолет компании «Авиа Трафик», у него сломался первый двигатель и одно из шасси.

Министр транспорта и коммуникаций Арганбек Малабаев заявил, что самолет во время первого захода на посадку из-за густого тумана задел полосу, что привело к отказу первого двигателя и частичному выходу из строя гидросистемы.

Во время второго захода на посадку самолет не удержался и выкатился за пределы полосы. В этой аварии пострадала только беременная женщина, которая получила сотрясение мозга.

По теме: