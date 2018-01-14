Трасса Бишкек-Ош: В столкновении с бензовозом погибли четверо, семилетняя девочка в коме

Днем 13 января в ущелье Чычкан Джалал-Абадской области на трассе Бишкек-Ош столкнулись легковая машина «Опель Зафира» и бензовоз. В аварии погибли четыре человека, еще трое были госпитализированы — одна из них, семилетняя девочка, находится в коме.

Авария произошла днем 13 января на трассе Бишкек-Ош в ущелье Чычкан Токтогульского района Джалал-Абадской области.

По данным пресс-службы МЧС, в результате аварии погибли четыре пассажира легковой машины «Опель Зафира».

Также в аварии пострадали еще три человека, в том числе семилетняя девочка. Все они находятся в Токтогульской районной больнице.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что из-за сильных травм головы девочка впала в кому.

Еще один пострадавший — 19-летний юноша — получил сотрясение мозга и открытый перелом голени.

Третий пострадавший — 56-летний мужчина — получил ушиб бедра.

Патрульная милиция выясняет причины аварии.