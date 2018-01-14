Премьер-министр пообещал увеличить средства для развития киноиндустрии

Премьер-министр Сапар Исаков вручил благодарственные письма за вклад в развитие кыргызского кино съемочной команде фильма «Ночная авария», получившего Гран-При на международном кинофестивале. Глава правительства пообещал увеличить средства, выделяемые на развитие киноиндустрии, а также рассказал о планах создания отечественной киношколы.

Глава правительства вручил благодарственные письма за развитие кыргызского кино съемочной группе фильма «Ночная авария», в конце декабря завоевавшего Гран-При на Международном кинофестивале «Темные ночи».

Благодарность получили режиссер Темир Бикназаров, актер Акылбек Абдыкалыков, художник-постановщик Байышбек Исманов и оператор-постановщик Кобилжон Хамидов.

«Мы будем выделять киноиндустрии намного больше средств, и это будет революционным шагом в развитии данной отрасли», — сказал Сапар Исаков на встрече с кинематографистами.

Исаков рассказал им о программе «Жаны доорго – кырккадам», которую собирается реализовать правительство. Один из пунктов программы — создание киношколы.

«Наша цель — вернуть былую славу кыргызскому кино, время, когда создавались все условия для развития искусства, кино и самореализации актеров и режиссеров. Через кино мы можем рассказать всему миру про нашу удивительную страну, сделав кинематографию нашей визитной карточкой. Поэтому мы будем вкладывать значительные средства в развитие киношколы», — сказал премьер-министр.

Мировая премьера экранизации фильма «Ночная авария», состоялась 26 ноября 2017 года на главном кино-конкурсе Международного кинофестиваля «Темные ночи» в городе Таллинне в Эстонии.

По словам директора фестиваля Тиины Локк, кыргызский фильм попал туда в самый последний момент, но произвел фурор среди зрителей.

Картина рассказывает про одинокого старика. Он сварлив, вреден и не может найти общий язык с другими людьми, но все меняется, когда он находит раненную девушку на ночной проселочной дороге. Выхаживая девушку, старик постепенно влюбляется в нее.

Сценарий фильма основан на книге писателя Талипа Ибраимова «Старик и ангел».

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