Глава КТРК написал, что для развития регионов «нужно просто не бухать, а работать», теперь от него требуют извинений

Глава КТРК Илим Карыпбеков написал в твиттере, что для развития регионов «во многих моментах не нужны деньги – нужно просто не бухать, а работать». За это Карыпбекова обвинили в неуважении к регионам, а гражданский активист Мавлян Аскарбеков посчитал, что глава КТРК должен публично «покаяться» за свои слова.



Карыпбеков предложил людям в регионах «не бухать, а работать» 10 января, сразу после того, как президент Сооронбай Жээнбеков объявил 2018 год годом «развития регионов».

«И так, этот год объявлен Президентом годом развития регионов – поддерживаю! Нужно развивать антилень с регионов и все станет заметно лучше! Там во многих моментах не нужны деньги – нужно просто не бухать, а работать!», – написал Илим Карыпбеков в своем твиттере.

И так, этот год объявлен Президентом годом развития регионов – поддерживаю! Нужно развивать антилень с регионов и все станет заметно лучше! Там во многих моментах не нужны деньги – нужно просто не бухать, а работать! — ilim karypbekov (@ilimkm) 10 января 2018 г.

Высказывание Карыпбекова раскритиковали в интернете, обвинив в неуважении к жителям регионов, незнании реальной ситуации и перекидывании ответственности с государства на граждан.

Солидарен с критиками Илима Карыпбекова и гражданский активист Мавлян Аскарбеков.

«У нас 90 процентов гастарбайтеров — выходцы из айылов. Вы не представляете, какая там тяжелая жизнь. Работы нет, люди вынуждены уезжать в поисках лучшей доли на чужбину. А говорить, что там все пьянствуют и не развиваются, это оскорбление, плевок в душу жителям сел», — сказал он.

По мнению Аскарбекова, Карыпбеков должен публично извиниться.

«Илим Карыпбеков должен покаяться. Он это может сделать в соцсетях или у себя на канале, в прямом эфире. Не извинится? Будет ему общественное порицание», — сказал он.

Карыпбеков назвал требование гражданского активиста «несущественным», и предложил Аскарбекову «заняться делом, а не цепляться к словам».

«Я сам вырос в колхозе, я видел людей, которые всегда находили деньги на водку, а вот на хлеб у них не было. Мавляну Аскарбекову я бы посоветовал, прежде чем делать подобного рода заявления, хорошенько подумать и самому заняться делом, а не цепляться к словам и не нагнетать искусственно ситуацию», — сказал он.

Карыпбеков возглавил КТРК в марте 2015 года — и стал самым молодым главой главного телеканала страны. До этого он руководил международным аэропортом «Манас» и работал юристом в компании «Мегаком».

КТРК критикуют из-за односторонних сюжетов, которые отражают позицию властей.