ГУОБДД об аварии в Араване: Милиционер был болен, а не пьян

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения утверждает, что милиционеру, который врезался в забор в селе Араван, стало плохо из-за сахарного диабета, он госпитализирован. Очевидцы решили, что он пьян, и сняли его на видео.

По информации ГУОБДД, милиционер был на дежурстве и должен был доставить автомобиль на штрафстоянку.

Ему стало плохо и он врезался в забор частного дома. Инспектора обнаружил его напарник.

«Он обнаружил, что коллеге стало плохо. Оказалось, что у инспектора сахарный диабет. Заведенная патрульная машина привлекла к себе внимание. Люди стал снимать на видео и фото, никто не помог, а после опубликовали видео в таком свете», — говорится в сообщении ведомства.

Коллеги пострадавшего вызвали скорую помощь, провели освидетельствование и зафиксировали, что милиционер не был пьян. Он был доставлен в больницу, где по-прежнему находится.

Ранее, 12 января, дорожный активист Болот Ибрагимов опубликовал в инстаграме фотографии сотрудника ГУОБДД, который врезался в забор.

Фото и видео Ибрагимову прислали очевидцы.

«За рулем был инспектор, пьяный в хлам. Его попытались разбудить, но он не проснулся», — написал Ибрагимов.

После публикации фото милиция начала служебное расследование инцидента.



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