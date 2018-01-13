Чубак Жалилов подаст в суд на депутатов и правозащитников

Экс-муфтий Чубак Жалилов хочет подать в суд на депутатов и правозащитников в защиту своей чести и достоинства. Он утверждает, что его супруга не подавала заявления в кризисный центр «Сезим», а ее заявление в милицию «вызывает большое сомнение».

Юрист Жалилова Акин Токталиев подтвердил журналисту Kloop.kg, что бывший муфтий собирается подать в суд на депутатов Эльвиру Сурабалдиеву и Аиду Касымалиеву.

«Они сами законодатели и сами же нарушают чужие права. Сейчас мы готовим иск против них, как подадим в суд, дадим знать», — сказал он.

Также Жалилов планирует обратиться с иском против правозащитницы Азизы Абдирасуловой и руководителя кризисного центра «Сезим» Бубусары Рыскуловой.

«Начнем с того, что не было никакого заявления от супруги Чубака ажы. В кризисном центре просто ей голову заморочили. Да и само ее заявление в милицию вызывает большие сомнения. Как так получилось, что сам текст заявления на одной бумаге, а подпись на другом чистом листе?» — сказал юрист Токталиев в интервью изданию «Вести».

По словам Токталиева, депутаты и правозащитницы «извратили» слова Жалилова, требуя привлечения экс-муфтия к ответственности за двоеженство.

Депутат от СДПК Эльвира Сурабалдиева сказала, что Жалилов имеет полное право обращаться в суд.

«Если он считает, что мы были не правы, то пусть, конечно, судится с нами», — считает она.

Жалилов и двоеженство

Бывший муфтий 26 ноября 2017 года заявил в эфире своего канала на YouTube «Насаат медиа», что взял себе вторую жену.

«Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился», — заявил он.

Через два дня, 28 ноября, глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказыванию Жалилова.

«В этом видео Чубак Жалилов своими словами подтверждает, что, зная законы страны, нарушил их. Кроме того, он призывает других граждан тоже нарушить закон. Поэтому центр по защите прав человека “Кылым шамы” обратится с официальным заявлением в прокуратуру Бишкека», — написала она.

Депутаты Эльвира Сурабалдиева и Аида Касымалиева также призвали правоохранительные органы дать правовую оценку действиям Жалилова.

«Я прошу обратить внимание и дать правовую оценку действиям Чубака ажы, который взял себе вторую жену. Ведь Чубак ажы сам признается, что его жена страдает, ей больно, но при этом оправдывает свои действия тем, что он намерен оказать помощь вдове, и поэтому женился второй раз», — сказала Сурабалдиева.

В ответ Жалилов сказал, что подавшие на него в суд ответят перед богом, а многоженцам нужно быть благодарными.

«Я могу посчитать тех чиновников и депутатов [у которых много жен]. Они люди, которые поддерживают традиции. Мы должны быть им благодарны. Даже должны всем дать ордена», — сказал Жалилов.

В начале декабря Жалилова дважды вызывали на допрос в в ГУВД Бишкека для «воспитательной беседы».

Тогда он сказал, что не призывал никого к нарушению законодательства своими высказываниями.

8 декабря пресс-служба ГУВД подтвердила, что официальная жена экс-муфтия написала заявление в милицию и обратилась за помощью в кризисный центр «Сезим».

«Установлено, что она действительно обращалась за правовой помощью в кризисный центр “Сезим”. Со стороны Гульнуры Жалиловой поступило заявление о том, что она беспокоится за жизнь своих детей и семьи», — сообщила пресс-служба ГУВД.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Адвокат Жалилова Акин Токталиев считает, что в высказываниях экс-муфтия нет ничего противозаконного.

«Согласно Уголовному кодексу, двоеженство или многоженство — это сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. А супруги Чубака Жалилова даже не знают друг друга», — сказал он.

Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Токтомушев также считает, что экс-муфтий Чубак ажы Жалилов ни в чем не виноват, потому что Коран разрешает иметь несколько жен.

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