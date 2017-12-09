«Обращение жены Чубака Жалилова»: Достоверность заявления не подтверждена (но и не опровержена)

В социальных сетях и кыргызском сегменте интернета распространили «обращение первой жены экс-муфтия Чубака Жалилова», которая просит правоохранительные органы защитить ее и детей от мужа. Заявление было написано в адрес кризисного центра «Сезим», представители которого отказались подтверждать или опровергать, обращалась ли Гульнура Жалилова к ним за помощью.

На отдельных интернет-сайтах и в социальных сетях распространили фото заявления, подписанного Гульнурой Жалиловой.

Согласно бумаге, женщина обратилась в кризисный центр «Сезим» за помощью и просит правоохранительные органы защитить ее и детей от мужа.

Автор заявления утверждает, что ее супруг угрожал жизни детей.

В милиции заявили, что Гульнур Жалилова не обращалась к ним с заявлением, а про опубликованное в интернете обращение им ничего не известно.

Кризисный центр «Сезим» отказывается от комментариев. Представитель центра сказал, что учреждение не передавало в СМИ никаких заявлений и строго хранит конфиденциальность данных всех своих подопечных.

«Центр “Сезим” официально заявляет, что никакую информацию по данному поводу не передавал журналистам и блоггерам, и обращается к правоохранительным органам, а также редакциям, где были опубликованы сообщения по данному поводу, разобраться по существу данного вопроса», — заявили в правозащитной организации.

Сам экс-муфтий Жалилов пока не прокомментировал распространенное в интернете обращение.

Две жены Чубака Жалилова

В конце ноября экс-муфтий выпустил с заявлением на своем YouTube-канале «Насаат Медиа», и рассказал, что взял себе вторую жену. Он призвал других мусульман поступать также.

«Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился», — заявил он.

После этого правозащитницы и депутатки парламента потребовали прокуратуру дать правовую оценку высказыванию Чубака Жалилова.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Чубака Жалилова уже дважды вызывали на допросы в милицию из-за призывов к многоженству, его адвокат Акин Токталиев считает, что в высказываниях экс-муфтия нет ничего противозаконного.

«Согласно Уголовному кодексу, двоеженство или многоженство — это сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. А супруги Чубака Жалилова даже не знают друг друга», — сказал он.

Религиозный деятель также не видит в многоженстве нарушения законов, и считает, что «к этому надо правильно относится», и быть многоженцам благодарными.

«Я могу посчитать тех чиновников и депутатов [у которых много жен]. Они люди, которые поддерживают традиции. Мы должны быть им благодарны. Даже должны всем дать ордена», — сказал Жалилов.

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