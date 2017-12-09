Украина: Михаил Саакашвили задержан полицией

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор временного содержания.

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря и поместили в ИВС. В течение 72 часов после ареста ему должны определить меру пресечения.

Саакашвили обвиняют в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Он объявил голодовку.

У изолятора, в котором находится Саакашвили, собрались его сторонники. Между ними и правоохранительными органами уже произошла потасовка — полиция не дала представителям партии оппозиционного политика «Рух новых сил» поставить палатку.

Задержать Саакашвили в Киеве правоохранительным органам удалось со второй попытки. Первый раз политика пытались задержать в его квартире 5 декабря.

Тогда экс-президент Грузии залез на крышу и угрожал, что прыгнет оттуда, если спецслужбы не покинут его дом.

Силовики спустили его с крыши и посадили в микроавтобус, но сторонники Саакашвили не дали машине тронуться с места. Они отбили политика у правоохранительных органов, а Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.

После освобождения политик призвал граждан выйти с мирным протестом на Майдан.

«Призываю всех киевлян выйти на улицу, собраться на Майдане и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды», — сказал Саакашвили.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко, Саакашвили и его окружение получили $500 тысяч из России на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.

Саакашвили выступая у здания парламента назвал свое задержание «провокацией и похищением», а информацию Генпрокуратуры — «фейком». Политик также призвал свергнуть президента Украины Петра Порошенко.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него. После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области.

На посту губернатора Саакашвили начал конфликтовать сначала с местными, а затем центральными властями Украины и президентом Петром Порошенко, обвинив их в коррупции.

Политика сняли с должности губернатора, а затем лишили гражданства Украины.

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