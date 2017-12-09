Умер советский актер Леонид Броневой, сыгравший Мюллера в «17 мгновениях весны»

Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет в больнице после тяжелой болезни.

О смерти актера сообщил директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер. Леонид Броневой умер ранним утром 9 декабря в больнице.

«Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная. Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами», — сказал Варшавер.

Броневому было 88 лет, и 36 из них он играл в кино. Даже пережив инфаркт в 2012 году, Броневой продолжал играть на сцене театра «Ленком», в котором он работал с 1988 года.

До этого более 25 лет играл в московском театре на Малой Бронной.

В списке его работ более 60 ролей в кино и сериалах, но самая известная его роль — Генрих Мюллер в фильме «Семнадцать мгновений весны», а его голос был знаком по озвучке мультфильма «Пластилиновая ворона».

Сам актер признавался, что актером стал поневоле — его отца репрессировали, потому единственным местом, где он мог реализовать себя, оказался театр.

Тем не менее театр он любил, и между кино и театральной сценой выбирал последнюю.

Броневой был народным и заслуженным артистом, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

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