Двух мужчин приговорили к 8 годам за «терроризм» из-за неправильного перевода их показаний

Ошский городской суд 23 мая осудил двух уроженцев Узгенского района на восемь лет за «терроризм». После проверки оказалось, что следователи нарушили права обвиняемых и неправильно перевели их показания с кыргызского на русский, суд отправил дело на дорасследование.

В мае 2017 года Ошский горсуд осудил двух мужчин на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, но это решение обжаловали адвокаты обвиняемых.

При изучении материалов дела судебная коллегия Ошского областного суда установила многочисленные нарушения, которые допустили следователи.

При проверке обнаружили, что следователи допрашивали и составляли дело на русском языке, а обвиняемые владели только кыргызским языком. Их вынудили подписать заявления и протоколы, в которых они ничего не поняли.

Показания были переведены непрофессиональным переводчиком и их смысл исказился.

В материалах дела было указано, что двое уроженцев Узгенского района отправились на заработки в Россию и работали на стройке. В декабре 2016 года они познакомились с неким Анваром, который предложил им поехать в Сирию для участия в боевых действиях. Они согласились и вылетели в Турцию.

По прибытию в Стамбул они встретились с неким Абдулкудусом, который должен был отвезти парней через границу в Сирию. Однако на границе их задержали турецкие пограничники и отправили в Кыргызстан.

По возвращению в Кыргызстан их задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности и передали их дело в прокуратуру. Против них возбудили уголовное дело по статье «Терроризм».

При пересмотре дела были изучены оригинальные показания задержанных. Они утверждают, что Анвар, который пригласил их в Турцию, предлагал им высокооплачиваемую работу.

После того, как они согласились и прилетели в Стамбул, Анвар забрал у них паспорта и сотовые телефоны. Молодые люди вынуждены были находиться с Анваром, но они не собирались ехать в Сирию.

Получив результаты проверки Ошский областной суд отменил решение горсуда и вернул дело на дорасследование.

Соавтор: Эльмурат Асан