Парламентский комитет требует проверить слова Жалилова о наличии вторых жен у депутатов

Профильный комитет парламента и фракция «Ата-Мекен» обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить заявления экс-муфтия Чубака Жалилова о наличии вторых жен у депутатов Жогорку Кенеша. Ранее Жалилов публично заявил, что взял вторую жену, и может посчитать чиновников и депутатов, у которых несколько жен.

Радио «Азаттык» сообщило, что парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции обратился в Генпрокуратуру из-за заявления Чубака Жалилова о вторых женах депутатов.

Глава правозащитной организации «Кылым шамы» Азиза Абдурасулова рассказала журналисту Kloop.kg, что фракция «Ата-Мекен» также обратилась в МВД с требованием проверить заявления Жалилова.

Жалилов после заявления о своем двоеженстве сообщил, что некоторые религиозные деятели, крупные чиновники и депутаты парламента заводят вторых жен.

«Я могу посчитать тех чиновников и депутатов [у которых много жен]. Они люди, которые поддерживают традиции. Мы должны быть им благодарны. Даже должны всем дать ордена», — сказал Жалилов.

После этих слов правозащитники обратились в парламент с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Две жены Чубака Жалилова

В конце ноября экс-муфтий сказал в эфире передачи своего YouTube-канала «Насаат Медиа», что взял себе вторую жену. Он призвал других мусульман поступать также.

«Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился», — заявил он.

После этого правозащитники и депутаты парламента потребовали от прокуратуры дать правовую оценку высказыванию Чубака Жалилова.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Чубака Жалилова уже дважды вызывали на допросы в милицию из-за призывов к многоженству.

Его адвокат Акин Токталиев считает, что в высказываниях экс-муфтия нет ничего противозаконного.

«Согласно Уголовному кодексу, двоеженство или многоженство — это сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. А супруги Чубака Жалилова даже не знают друг друга», — сказал он.

Жена экс-муфтия Чубака Жалилова написала заявление в милицию, потому что боится за жизнь своих детей. Также Гульнура Жалилова обратилась за помощью в кризисный центр «Сезим».

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