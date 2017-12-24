Филиппины: 37 человек погибли в пожаре в торговом центре города Давао

В пожаре в торговом центре города Давао на юге Филиппин погибли 37 человек – они не смогли выбраться с нулевого этажа. Всего за последние два дня из-за пожара, урагана и наводнения в стране погибли уже более 200 человек.

Власти Давао утверждают, что 37 человек, погибших в пожаре, просто не имели шанса на выживание. Они оказались заблокированными в помещении на нулевом этаже торгового центра, когда разгорелся огонь.

Причина пожара неизвестна, но 37 погибших — все еще не точная цифра, их может быть больше. Шесть человек были спасены и доставлены в больницу.

Philippines shopping mall fire kills 37 https://t.co/4h3hAW73B0 pic.twitter.com/Tf6w7ISmVz — ABC News (@abcnews) December 24, 2017

Огонь в торговом центре вспыхнул 23 декабря в мебельном магазине на третьем этаже здания и быстро охватил аутсорсинговый бизнес на верхнем этаже.

На место пожара приехал президент Филиппин Родриго Дутерте, который когда-то был мэром Давао. Он встретился с родственниками погибших и без вести пропавших.

За последние два дня на Филиппинах погибли уже более 200 человек, и цифры, вероятно, будут расти. На территории страны бушует ураган, от которого погибли более 180 человек, еще более 160 пропали без вести.

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