Филиппины: Из-за тропического шторма погибли более 180 человек

Из-за тропического шторма «Тембин» на Филиппинах погибли более 180 человек, более 159 числятся пропавшими без вести. Около 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений. По данным местных властей, число жертв может еще возрасти.

Как сообщает Би-би-си, число жертв шторма уже достигло 180 человек, еще более 159 филиппинцев считаются пропавшими без вести. Reuters утверждает, что жертв гораздо больше — около 200 человек.

По оценке специалистов, шторм продвигается на запад Филиппин. Скорость ветра во время шторма достигает 80 километров в час.

Philippines Tropical Storm Tembin kills more than 100 in Mindanaohttps://t.co/Y6PYRsyTTN pic.twitter.com/UU80csKusO — BBC News (World) (@BBCWorld) 23 декабря 2017 г.

В районе острова Минданао в южной части Филиппин люди сотнями покидают свои дома из-за сильного наводнения, вызванного штормом. Сейчас шторм миновал остров Минданао и перебросился на южную часть острова Палаван.

От разрушительного урагана особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо, где большинство домов оказались погребены под водой и камнями.

Представитель полиции в Тубоде сообщил, что отряды добровольцев пытаются откопать тела погибших людей из грязи.

«Уровень воды в реке поднялся и большая часть домов были смыты. Деревни больше нет», — сказал он.

На Филиппинах ежегодно бушуют десятки ураганов, но они не доходили до острова Минданао.

Самым разрушительным за последние годы был тайфун «Хайян» 2013 года. Ветер при нем достигал скорости в 315 километров в час.

Тогда погибли около 7 500 человек, более 4 млн человек остались без дома.