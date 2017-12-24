Узбекистан: Младшая дочь президента Мирзиеева получила должность в новом министерстве

Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева получила должность руководителя реформы в Министерстве дошкольного образования. Министерство было создано Шавкатом Мирзиеевым в сентябре 2017 года.

Узбекское радио «Озоди» сообщило, что Шахноза Мирзиёева получила должность в Министерстве дошкольного образования.

По анонимным источникам издания, младшая дочь президента получила должность руководителя реформы дошкольного образования.

Известно, что Шахноза Мирзиёева до избрания ее отца президентом несколько лет прожила в Южной Корее.

Заместитель министра дошкольного образования Кахрамон Арипов в одном из интервью в декабре 2017 года заявил, что в Узбекистане будут созданы детские сады на основе опыта Южной Кореи.

Президент Шавкат Мирзиёев создал Министерство дошкольного образования в сентябре этого года для того, чтобы внедрить учебные программы по социальному, речевому, математическому и творческому развитию детей. Министерство возглавила сенатор Ташкента Агриппина Шин.

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