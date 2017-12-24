Правительство ликвидирует последствия подтопления жилых домов в Чуйской области

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Премьер-министр Сапар Исаков поручил ликвидировать последствия подтопления жилых домов вдоль рек Шамшы, Кызыл-Суу и Чу в Чуйской области.

Пресс-служба правительства сообщила, что Исаков поручил ликвидировать последствия подтопления жилых домов из-за повышения уровня воды в реках Чуйской области.

По словам вице-премьер-министра Дайыра Кенекеева, представители правительства выезжали на осмотр мест подтопления в регионе.

Выяснилось, что поднятие грунтовых вод произошло из-за увеличения объема воды рек Шамшы, Кызыл-Суу и Чу, а также из-за несвоевременной очистки коллекторно-дренажных сетей.

Премьер-министр Сапар Исаков поручил соответствующим органам исправить ситуацию с подтоплениями, а министерству финансов — профинансировать необходимые мероприятия.

Также Исаков также поручил в оперативном порядке провести берегоукрепительные работы вдоль русла реки Чу.

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что на данный момент дренажные системы уже чистят спецтехникой.

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