Джалал-Абад: На застрелившего собаку парня возбудили уголовное дело

Милиция Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело на парня, застрелившего из ружья собаку. Видео с убийством животного распространили в соцсетях, после чего оно вызвало общественный резонанс.

В УВД Джалал-Абадской области журналисту Kloop.kg сообщили, что на парня, застрелившего собаку, возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными.

По их данным, инцидент произошел в сентябре в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Позже он опубликовал видео убийства в инстаграме. Эта публикация вызвала общественный резонанс, позже пост удалили.

Внимание! На видео запечатлено убийство животного.

По словам обвиняемого, он застрелил свою собаку из-за того, что «она была больная».

«Она грызла кур, кидалась на соседей. Скорее всего, была бешеной. Когда я ее застрелил, почувствовал облегчение. Выложил это видео потому, что хотел показать его соседям, которые страдали от собаки», — рассказал он.

По Уголовному кодексу Кыргызстана, жестокое обращение с животными, повлекшее серьезное увечье или гибель, наказывается штрафом до 10 тысяч сомов или общественными работами до 150 часов.

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