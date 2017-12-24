Турция: Более 2 700 госслужащих уволены из-за «связей с Гюленом»

Турецкие власти уволили с госслужбы 2 756 человек – их подозревают в причастности к организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Издание «Рейтер» сообщило, что в Турции были уволены 2 756 госслужащих — солдат, учителей и сотрудников министерств. Указ был опубликован 24 декабря в официальном издании Resmi Gazete.

Уволенных подозревают в связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки военного переворота 2016 года в Стамбуле.

Всего со дня неудавшегося переворота по аналогичной причине были уволены около 150 000 человек, а еще 50 000 — арестованы.

Сам Гюлен опровергает обвинения в организации переворота. Он проживает в США, и правительство Турции требовало у американских властей его депортировать, но американское правительство отказалось это сделать.

В ноябре 2017 года американское издание «The Wall Street Journal» сообщило, что турецкие власти предлагали бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну и его сыну 15 млн долларов за помощь в экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию.

Попытка госпереворота в Турции произошла в июле 2016 года. Мятежные солдаты заняли мост через пролив Босфор, здание генштаба и захватили центральные телеканалы, заявив, что власть перешла к ним.

Также они нанесли авиаудар по зданию парламента в Анкаре. Однако путч подавили к утру. В результате столкновения между солдатами и сторонниками Эрдогана погибли около 300 человек. Почти 1 500 человек получили ранения.