СМИ: Бывшему советнику Трампа предлагали крупную сумму денег за экстрадицию Гюлена

Американское издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на свои источники сообщило, что турецкие власти предлагали бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну и его сыну 15 млн долларов за помощь в экстрадиции оппозиционера Фетхуллаха Гюлена в Турцию.

Источники издания сообщили, что представители турецких властей в декабре 2016 года предложили Майклу Флинну и его сыну Майклу Флинну-младшему 15 млн долларов за то, чтобы они экстрадировали Гюлена в Турцию.

По их данным, на встрече обсуждалась возможная транспортировка Гюлена частным самолетом в тюрьму на острове Имралы. Изданию неизвестно, получил ли Флинн деньги от турецких властей или нет.

Адвокат Майкла Флинна заявил, что эта информация СМИ «лживая» и «возмутительная».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер проверяет информацию о возможных переговорах Майкла Флинна с властями Турции.

Майкл Флинн ушел с поста помощника президента США Дональда Трампа после того, как СМИ стали известны его разговоры об антироссийских санкциях с российским послом Сергеем Кисляком.

Зачем Турции Фетхуллах Гюлен?

Власти Турции обвиняют Фетхуллаха Гюлена в попытке военного переворота в Стамбуле в середине июля 2016 года. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от США экстрадиции живущего там оппозиционера.

Во время попытки военного переворота в Стамбуле погибли 190 человек, около полутора тысяч человек получили ранения.

После этого по всей стране начались массовые задержания учителей, чиновников и военных, подозреваемых в связях с Гюленом. Всего с 15 июля более 100 000 человек уволили из госслужб, и более 40 000 человек задержали.

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