Ирак: Найдено массовое захоронение жертв ИГИЛ

Иракские силовики обнаружили недалеко от города Хавиджа, на юге провинции Кикрук, массовое захоронение жертв террористической организации «Исламское государство».

Губернатор провинции Киркук Ракан Саид заявил, что массовые захоронения обнаружили на месте, где когда-то располагалась американская база.

По его словам, обнаружено около 400 тел, среди которых есть иракские военные, сражавшиеся против экстремистов.

Большинство найденных тел были одеты в специальную красную форму, которую террористы надевают на приговоренных к смертной казни.

Саид заявил, что эксперты изучают тела погибших — сотни тысяч иракских военных числятся пропавшим без вести.

Иракские войска освободили от боевиков ИГИЛ почти всю территорию страны.

Город Хавиджа и небольшие районы вдоль иракско-сирийской границы были освобождены от боевиков ИГИЛ 5 октября этого года.

Также иракская армия вернула контроль над городом Мосул, штурм которого продолжался в течение семи месяцев. Позднее от ИГИЛ был освобожден другой крупный город региона — Талль-Афар.

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