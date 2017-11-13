Кант: Автомобиль сбил семью, погибли два человека

Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сбил семью из четырех человек в центре Канта, погибли шестилетняя девочка и бабушка. По данным милиции, водитель был пьян.

По данным УВД Чуйской области, авария произошла 12 ноября примерно в 20:00 в центре города Кант.

«Пьяный водитель автомашины марки “Фольксваген Гольф” совершил наезд на семью из четырех человек», — сообщили в милиции.

На месте аварии погибла шестилетняя девочка, 64-летняя бабушка скончалась по дороге в больницу.

Мать и отец девочки получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Водитель задержан на месте происшествия, его водворили в изолятор временного содержания.

Фото иллюстративное

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