Исаков: Реформирование патрульной милиции — «это не смена вывески»

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что упразднение Главного управления патрульной милиции позволит набрать в новое управление «качественно новых сотрудников». По его словам, создание нового ведомства «улучшит дорожную безопасность».

Исаков проверил исполнение правительством плана из более 100 пунктов, которые должны повысить дорожную безопасность.

Согласно плану, камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений должны быть установлены в Бишкеке и Оше до 30 ноября.

По словам Исакова, реализация плана «идет медленными темпами».

«Я провел экстренное совещание (10 ноября — прим. редакции), где упразднил Главное управление патрульной милиции. Это не смена вывесок, это инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников», — цитирует Исакова пресс-служба правительства.

Премьер-министр заявил, что в новом ведомстве «укреплена вертикаль подчинения» и это улучшит дорожную безопасность.

Исаков заявил, что за невыполнение плана по повышению безопасности на дорогах руководство понесет ответственность вплоть до увольнения.

Это уже четвертый раз с момента обретения независимости страны, когда власти реформируют дорожную милицию. ГУПМ проработала с момента создания всего 1 год и 7 месяцев.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. При столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа, погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Но единственное, что до сих пор сделали власти — установили лежачие полицейские и знаки возле школ и детсадов.

Установить камеры наблюдения на дорогах, которые, по словам чиновников, помогут снизить количество аварий, не могут из-за отсутствия денег.

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