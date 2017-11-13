Землетрясение в Иране: Погибли более 200 человек, около 1700 пострадали

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на западе Ирана, погибли более 200 человек. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Новость обновлена в 13:20

Землетрясение произошло на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 33 км. Магнитуда землетрясения составила 7,3.

По предварительной информации, жертвами землетрясения в Иране стали более 200 человек, около 1700 пострадали.

В Ираке жертвами толчков стали четыре человека и более 50 получили ранения. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Работу спасателей осложняют оползни и отсутствие электричества.

В иранской провинции Керманшах, которая пострадала от толчков больше всего, объявили трехдневный траур.

Несколько городов и в Иране, и в Ираке остались без электричества. Тысячи людей провели ночь на улицах.

Многие дома в сельской местности Ирана и Ирака сделаны из самодельных глиняных кирпичей. Такие постройки легко разрушаются при землетрясении.

Афтершоки ощутили жители Турции, Израиля и Кувейта, но данных о пострадавших и разрушениях нет.

По теме: