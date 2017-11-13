Землетрясение в Иране: Погибли более 200 человек, около 1700 пострадали

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на западе Ирана, погибли более 200 человек. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.
Новость обновлена в 13:20
Землетрясение произошло на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 33 км. Магнитуда землетрясения составила 7,3.
По предварительной информации, жертвами землетрясения в Иране стали более 200 человек, около 1700 пострадали.
В Ираке жертвами толчков стали четыре человека и более 50 получили ранения. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.
Работу спасателей осложняют оползни и отсутствие электричества.
В иранской провинции Керманшах, которая пострадала от толчков больше всего, объявили трехдневный траур.
Несколько городов и в Иране, и в Ираке остались без электричества. Тысячи людей провели ночь на улицах.
Многие дома в сельской местности Ирана и Ирака сделаны из самодельных глиняных кирпичей. Такие постройки легко разрушаются при землетрясении.
Афтершоки ощутили жители Турции, Израиля и Кувейта, но данных о пострадавших и разрушениях нет.
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