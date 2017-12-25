Россия: Оппозиционер Алексей Навальный подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Борец с коррупцией Алексей Навальный подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатов в президенты. Если его не зарегистрируют, оппозиционер призовет своих сторонников бойкотировать выборы.

Алексей Навальный подал документы на регистрацию кандидатов в президенты в российский Центризбирком.

Ранее ЦИК утверждал, что оппозиционера не допустят к выборам президента России из-за судимости — политик, ссылаясь на Конституцию, назвал это незаконным.

Навальный будет участвовать на выборах президента России как самовыдвиженец — также как и действующий президент России Владимир Путин.

В 20 городах России 24 декабря прошли встречи сторонников Навального, которые поддержали его выдвижение. Борец с коррупцией готов призвать сторонников бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют, как кандидата.

Выборы президента России пройдут уже 18 марта 2018 года. Это будут четвертые выборы на пост главы государства, в которых примет участие действующий российский президент Владимир Путин.

Также в выборах президента России примут участие журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, предприниматель Сергей Полонский и другие.

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