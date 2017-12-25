«Художественный фонд» установит памятник Айтматову в Москве за 27,5 млн сомов

Тендер на установку памятника Чынгызу Айтматову выиграла компания «Художественный фонд». Бронзовый монумент писателя установят в Москве за 27,5 млн сомов. Это на 500 тысяч сомов дешевле суммы, заявленной в тендере.

Монумент установят в честь 90-летия писателя. Он будет стоять на юге Москвы в сквере, который назван в честь Айтматова. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке монумента 21 декабря.

Изготовление и установка монумента обойдется в 27,5 млн сомов, что на 500 тысяч дешевле изначально заявленной суммы.

«Художественный фонд» создан в 1997 году. По данным Минюста, его учредителем является «Союз художников Кыргызстана». Фонд работал почти над всеми памятниками в Бишкеке. В 2012 году по госзаказу фонд возвел памятник Манаса в Москве.

Чынгыз Айтматов — кыргызский и советский писатель. Он был сыном репрессированного кыргызского политика Торокула Айтматова. Айтматов начал писать свои повести параллельно работая ветеринаром.

Первым опубликованным произведением Айтматова стала повесть «Газетчик Дзюйдо», вышедшая в 1952 году.

В 1957 были опубликованы «Лицом к лицу» и «Джамиля». За «Джамилю» его критиковали советские власти, но в тот же год произведение было переведено на иностранные языки и принесло писателю мировую известность.

Айтматов был членом, а позже и председателем Союза писателей Киргизии, и открыл многих талантливых литераторов и поэтов.

Экранизации его произведений вошли в «Золотую эпоху» кыргызского кино. Например, режиссер Болотбек Шамшиев снял фильмы «Белый пароход» и

«Ранние журавли», а Геннадий Базаров — «Материнское поле».

С 1994 по 2008 год Айтматов был послом Кыргызстана в странах Бенилюкса — Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Айтматов умер 10 июня 2008 году в городе Нюрнберг, Германия. Его похоронили в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» неподалеку от Бишкека 14 июня.

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