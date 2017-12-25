Каракол: Родственники убитого директора медколледжа вышли на митинг из-за оправдания обвиняемой

Родственники убитой в 2016 году Анарбүбү Апсалиевой провели акцию протеста у здания Иссык-Кульского областного суда. Демонстранты не согласны с оправдательным приговором обвиняемой в убийстве Апсалиевой.

Собравшиеся у здания суда потребовали справедливого приговора для обвиняемой по этому делу.

По словам начальника канцелярии Иссык-Кульского областного суда Назгуль Ибраевой, митинг начался в 10 утра.

«Их было человек 10-15. У них был мирный митинг, они минут 20 постояли и разошлись», — сказала Ибраева.

Она добавила, что после митинга, трое протестующих встретились с председателем суда и договорились о пересмотре дела. «Они написали жалобу и завтра состоится пересмотр дела», — сказала начальник канцелярии суда.

Директора местного медколледжа Анарбүбү Апсалиеву убили в ноябре 2016 года. Спустя несколько дней после убийства милиционеры задержали 39-летнюю коллегу Апсалиевой, которая призналась в совершении преступления.

Судебный процесс начался в январе 2017 года. На суде обвиняемая заявила о давлении со стороны следствия и о том, что ее заставили признаться в убийстве.

17 ноября 2017 года суд оправдал женщину, посчитав, что следствие не смогло доказать ее причастность к делу.

Судья посчитал, что следствие не смогло предоставить неопровержимых доказательств того, что обвиняемая убила Апсалиеву. Сторона обвинения предоставила лишь показания подсудимой, которая она дала после задержания.