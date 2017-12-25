Экс-министра обороны оштрафовали на 5 млн сомов за незаконное распределение квартир

Первомайский райсуд Бишкека лишил экс-министра обороны Таалайбека Омуралиева звания генерал-майора и оштрафовал его на 5 млн сомов. Его признали виновным в том, что он незаконно выделил квартиры в микрорайоне «Джал» тем военным, у которых уже было служебное жилье.

Представитель Генпрокуратуры сообщил корреспонденту Kloop.kg, что суд признал Омуралиева виновным в злоупотреблении должностным положением, приговорил к штрафу в 5 млн и лишил его звания генерал-майора.

В отношении других девяти фигурантов суд прекратил дело из-за истечения срока давности. Среди подсудимых есть действующий заместитель начальника Генерального штаба Кубанычбек Орозматов.

Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры сказал, что они возможно будут обжаловать приговор.

В Генеральном штабе вооруженных сил не стали комментировать решение суда, попросив журналиста направить официальный запрос.

В 2014 году Военная прокуратура провела проверку распределения служебных квартир в микрорайоне «Джал» военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил.

В результате проверки выяснилось, что жилищная комиссия распределила 30 квартир между военными, у которых уже было служебное жилье.

Орозалиев и другие фигуранты дела были в составе жилищной комиссии.

После проверки военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» и «Халатность».

Омуралиева дважды назначали на должность министра обороны в 2011 и в 2012 годах.

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