Дачи-Су: На месте крушения «Боинга-747» поставили памятник погибшим

В поселке Дачи СУ поставили памятник погибшим при крушении турецкого грузового самолета «Боинг-747». Самолет рухнул на поселок 16 января 2017 года, тогда погибли 39 человек – четыре члена экипажа и 35 местных жителей.

На церемонии открытия памятника собрались родственники погибших и пострадавшие при крушении.

Почтить память погибших в катастрофе приехали и представители посольства Турции в Кыргызстане.

Были на церемонии и представители госорганов, в том числе и замруководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев — он был во главе правительственной комиссии, которая поддержала инициативу установки памятника погибшим.

Инициатором установки памятника стал общественный фонд «Үч периште», который основали родственники погибших и пострадавшие. Власти выделили фонду 2 млн 28 тысяч сомов.

Крушение «Боинга-747»

Крушение грузового самолета «Боинг-747» в поселке Дачи-СУ рядом с аэропортом «Манас» произошло утром 16 января 2017 года.

Жертвами стали 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Также были разрушены десятки домов. Власти Кыргызстана оценили ущерб в более 186 млн сомов.

Семьи погибших и пострадавшие уже получили компенсации от властей Кыргызстана и турецкой компании, которая владела самолетом. Однако оглашать суммы компенсаций не стали, объясняя это безопасностью пострадавших.

По теме:

Крушение «Боинга-747»: Первые 12 часов после трагедии