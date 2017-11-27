На месте крушения «Боинга-747» под Бишкеком начались работы по установке памятника

Работы по установке памятника ведутся в поселке Дачи-СУ, на который в январе 2017 года упал турецкий грузовой самолет «Боинг-747». Тогда жертвами авиакатастрофы стали 39 человек.

Глава Новопавловского айыл окмоту, куда входит поселок Дачи-СУ, Нурболот Мырзакматов сказал в интервью Kloop.kg, что инициатором установки памятника стал общественный фонд «Үч периште», который основали родственники погибших и пострадавшие.

По его словам, на месте падения самолета близкие погибших хотят создать аллею. Правительственная комиссия во главе с Мухамметкалыем Абулгазиевым поддержала эту инициативу и выделила в бюджет фонда 2 млн 28 тысяч сомов.

Строительные работы на месте, где будет установлен памятник, уже начались. Пока неизвестно, как будет выглядеть монумент и когда завершится его строительство.

«Срок окончания строительствы монумента пока неизвестен. Может быть, инициаторы смогут добавить деньги на это из личных счетов. Так как инициаторам был общественный фонд, правительство не может назначить конкретный срок окончания строительства», — сказал Мырзакматов.

Крушение грузового самолета «Боинг-747» в поселке Дачи-СУ рядом с аэропортом «Манас» произошло утром 16 января 2017 года.

Жертвами стали 39 человек, в том числе 4 члена экипажа. Также были разрушены десятки домов. Власти Кыргызстана оценили ущерб в 186 млн сомов.

Семьи погибших и пострадавшие уже получили компенсации от властей Кыргызстана и турецкой компании, которая владела самолетом. Однако власти не стали оглашать суммы компенсаций, объясняя это безопасностью пострадавших.

Фото: 24.kg

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