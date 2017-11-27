Начальник Ошского госрегистра и два его брата погибли в аварии

Начальник Ошского управления Государственной регистрационной службы и два его брата погибли в аварии в Алайском районе. По предварительным данным милиции, водитель не справился с управлением.

Авария произошла вечером 26 ноября на трассе Ош-Иркештам в Алайском районе Ошской области.

По предварительным данным патрульной милиции, за рулем «Лексуса LX-470» был глава Ошского управления Государственной регистрационной службы Тяншанбек Марифов. Он не справился с управлением и его машина несколько раз перевернулась.

В аварии погибли сам Тяншанбек Марифов и двое его братьев братьев — замначальника оперативной таможни «Север» Шарабидин Марифов и религиозный деятель Арабидин Марифов.

Арабидин Марифов с 2012 по 2014 годы занимал должность казы (религиозный судья) Оша, а после стал членом комиссии по проведению проверок Духовного управления мусульман.

Государственная таможенная служба выразила соболезнования близким Шарабидина Марифова.

Безопасность на дорогах

Это не первая авария, в которой погибают чиновники — в октябре этого года вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Премьер-министр Сапар Исаков, экс-президент Алмазбек Атамбаев и депутаты парламента требовали обеспечить безопасность на дорогах страны.

Но единственное, что до сих пор сделали власти — установили лежачие полицейские и знаки возле школ и детсадов.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Исаков 20 ноября заявил, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

Фото: Turmush

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