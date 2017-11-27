Нарынская область: Машина упала с моста в реку, погибли четверо

Семья из четырех человек погибла в аварии на перевале Куакы в Нарынской области. Водитель не справился с управлением, его машина упала с моста в реку.

По информации пресс-службы МЧС, авария произошла 26 ноября в 12:20. Водитель автомобиля марки «Тойота Карина» не справился с управлением на перевале Куакы и машина упала в реку.

В результате погибли водитель автомобиля, его супруга и две их дочери, одной из которых не было и года.

Тела из машины вытаскивали более 20 сотрудников экстренных служб. Родственники погибших уже забрали их из морга.

По данным патрульной милиции, за десять месяцев 2017 года на дорогах страны произошло на 8,3 процента больше аварий, чем за аналогичный период 2016 года.

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