ДУМК: В мечетях Кыргызстана начали читать проповеди о дорожной безопасности

Главный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев подписал распоряжение, чтобы во всех мечетях страны рассказывали о безопасности на дорогах. Причиной таких действий стал рост аварий.

Токтомушев 23 ноября подписал распоряжение, чтобы имамы мечетей читали проповеди на тему дорожной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана, священнослужители на встречах с прихожанами разъясняют, что нужно соблюдать правила дорожного движения.

«Религиозные лидеры страны начали читать такие проповеди в мечетях, в религиозных учебных заведениях, в школах и общественных местах. Водители должны знать, что они несут ответственность не только за свою жизнь, но и жизнь своих пассажиров» — сказал пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев в интервью журналисту Kloop.kg.

Основной причиной таких действий со стороны ДУМКа стал рост аварий на дорогах страны.

За десять месяцев 2017 года на дорогах страны зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч человек получили травмы.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Сапар Исаков 20 ноября заявил, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

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