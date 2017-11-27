Жээнбеков присвоил Атамбаеву звание «Героя Кыргызстана»

Новый президент Сооронбай Жээнбеков первым указом присвоил экс-главе государства Алмазбеку Атамбаеву звание «Героя» и особый знак «Ак Шумкар». Атамбаев получил награду за «исключительные заслуги перед народом».

Жээнбеков подписал указ о присвоении Атамбаеву звания «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар» 27 ноября.

«Звание присвоено за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития, а также проявленные политическую волю и мужество», — сказано в сообщении пресс-службы президента.

Впервые Жээнбеков сообщил о присвоении звания Атамбаеву 24 ноября во время своей инаугурации.

Тогда же Жээнбеков пообещал продолжить «путь, начатый Атамбаевым». Новый президент сказал, что Кыргызстан и дальше будет укреплять отношения со странами Центральной Азии, Европы и США.

Президентские выборы-2017

Жээнбеков одержал победу на выборах, которые прошли 15 октября. За него проголосовали 54 процента избирателей. Его основной оппонент — депутат Омурбек Бабанов — набрал 33 процента голосов.

Он признал итоги голосования и свое поражение, однако заявил, что власти использовали административный ресурс. Это же признали и международные наблюдатели.

Генпрокуратура 4 ноября возбудила против Бабанова уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни». Сам Бабанов и его окружение назвали обвинения «политически мотивированными».

После этого Бабанов объявил о том, что улетел на лечение в Москву, а позже сложил с себя полномочия главы парламентской фракции «Республика — Ата-Журт».

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