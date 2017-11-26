Кыргызстанец Эмилбеков стал чемпионом мира по смешанным боям турнира Megdan Fight

Кыргызстанец Самат Эмилбеков стал чемпионом мира по смешанным боям бойцовской организации Megdan Fight. Турнир проходил в Сербии, в нем приняли участие спортсмены из 14 стран.
По словам тренера Эмилбекова, вице-президента организации WEF Global Эмиля Тологонова, кыргызстанец нокаутировал соперника — узбекистанца Султана Каламахунова — на 35 секунде поединка.
Кыргызстандын WEF федерациясынын Боец спорттук клубунун мушкери Самат Эмилбеков 35 секундада дуйно чемпиону аталды! Кыргызстандык мушкер Самат Эмилбеков Megdan Fight спорттук уюмунун версиясы боюнча дуйно чемпиону аталды. ММА жана К-1 боюнча эл аралык турнир 25-ноябрда Сербиянын Новисад шаарында откон. Кыргызстандык мушкер кеченин башкы беттешинде озбекстандык Султан Калахунов менен ат салышкан. Беттеш ММАдин ыкмасы менен Эмилбеков откон. атаандашын биринчи раунддун 35-секундасында техникалык нокаут менен женип, аталган уюмдун версиясы боюнча дуйно чемпиону аталды. @wef_global . @maratteam, @uluttuksport, @pavelfedotov @askar
Турнир бойцовской организации Megdan Fight проходил в сербском городе Нови-Сад, и вне участвовали спортсмены из 14 стран мира.
Самат Эмилбеков стал чемпионом мира в весовой категории до 77 килограмм.
Megdan Fight — это европейская спортивная лига по смешанным боям, представляющим из себя сочетание множества техник, школ и направлений единоборств.
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