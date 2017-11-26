Кыргызстанец Эмилбеков стал чемпионом мира по смешанным боям турнира Megdan Fight

Кыргызстанец Самат Эмилбеков стал чемпионом мира по смешанным боям бойцовской организации Megdan Fight. Турнир проходил в Сербии, в нем приняли участие спортсмены из 14 стран.

По словам тренера Эмилбекова, вице-президента организации WEF Global Эмиля Тологонова, кыргызстанец нокаутировал соперника — узбекистанца Султана Каламахунова — на 35 секунде поединка.

Турнир бойцовской организации Megdan Fight проходил в сербском городе Нови-Сад, и вне участвовали спортсмены из 14 стран мира.

Самат Эмилбеков стал чемпионом мира в весовой категории до 77 килограмм.

Megdan Fight — это европейская спортивная лига по смешанным боям, представляющим из себя сочетание множества техник, школ и направлений единоборств.

По теме: